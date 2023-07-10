Евсеев Петр
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения08.03.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1973
Сын: Евсеев Владимир
Мать ребёнка: Евсеева (Уланова) Людмила
Рождение ребёнка
19.09.1974
Сын: Евсеев Дмитрий
Мать ребёнка: Евсеева (Уланова) Людмила
Рождение ребёнка
02.08.1976
Сын: Евсеев Александр
Мать ребёнка: Евсеева (Уланова) Людмила
Смерть
Неизвестно