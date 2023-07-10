Евсеев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Петр

Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

08.03.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева (Уланова) Людмила

Рождение ребёнка
05.07.1973

Сын: Евсеев Владимир

Мать ребёнка: Евсеева (Уланова) Людмила

Рождение ребёнка
19.09.1974

Сын: Евсеев Дмитрий

Мать ребёнка: Евсеева (Уланова) Людмила

Рождение ребёнка
02.08.1976

Сын: Евсеев Александр

Мать ребёнка: Евсеева (Уланова) Людмила

Смерть
Неизвестно

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