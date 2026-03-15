Денисова Прасковья Васильевна
женский, родилась 1839
умерла Неизвестно
Супруги
Денисов Андрей Андреевич1838 г.р.
Дети
Денисов Константин Андреевич1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Денисов Константин Андреевич
Отец ребёнка: Денисов Андрей Андреевич
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно