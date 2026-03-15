Денисова Прасковья Васильевна 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Денисова Прасковья Васильевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1839

умерла Неизвестно

Супруги
Денисов Андрей Андреевич1838 г.р.
Дети
Денисов Константин Андреевич1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Денисов Константин Андреевич

Отец ребёнка: Денисов Андрей Андреевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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