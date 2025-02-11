Горев Василий Иванов
мужской, родился 1826, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецГорев Иван Петров1800 г.р.
Супруги
Горева Марья Федорова1830 г.р.
Дети
(Горева) Варвара Васильева1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Горев Иван Петров
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горева Марья Федорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Горева) Варвара Васильева
Мать ребёнка: Горева Марья Федорова
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно