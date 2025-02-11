Горев Василий Иванов 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Горев Василий Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1826, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Горев Иван Петров1800 г.р.
Супруги
Горева Марья Федорова1830 г.р.
Дети
(Горева) Варвара Васильева1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Горев Иван Петров

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горева Марья Федорова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Горева) Варвара Васильева

Мать ребёнка: Горева Марья Федорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

24

Смерть
Неизвестно

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