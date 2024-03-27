Шименков Рувим Яковлевич
Место рожденияг.Харьков УССР
Дата рождения1909
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Шименков Яков
Мать: Шименкова Хава
г.Харьков УССР
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Шименков Мара
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Чистова Рувимовна
Мать ребёнка: Шименков Мара
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Левитина Ита Рувимовна
Мать ребёнка: Шименков Мара
Смерть
1981
Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия