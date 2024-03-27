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Шименков Рувим Яковлевич

Место рождения

г.Харьков УССР

Дата рождения

1909

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шименков Яков

Мать: Шименкова Хава

г.Харьков УССР
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Шименков Мара

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Чистова Рувимовна

Мать ребёнка: Шименков Мара

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Левитина Ита Рувимовна

Мать ребёнка: Шименков Мара

Смерть
1981
Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
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