Ковалева (Брустинова) Жанна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.?
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
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Рождение
29.01.?
Отец: Брустинов Яков Давидович
Мать: Брустинова Татьяна ?
Рождение ребёнка
18.05.1965
Дочь: Матвеева Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Ковалев Валерий Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1972
Сын: Ковалев Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Ковалев Валерий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно