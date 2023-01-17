Ковалева (Брустинова) Жанна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Брустинова) Жанна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.?

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.?

Отец: Брустинов Яков Давидович

Мать: Брустинова Татьяна ?

Рождение ребёнка
18.05.1965

Дочь: Матвеева Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Ковалев Валерий Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1972

Сын: Ковалев Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Ковалев Валерий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Валерий Николаевич

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