Калужинова (Старостина) Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалужинова (Старостина) Евдокия Никифоровна

Калужинова (Старостина) Евдокия Никифоровна

avatar

Место рождения

Большегнеушево, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Большегнеушево, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.09.1908 ст.

Сын: Калужинов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Калужинов Григорий Аркадьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Григорий Аркадьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close