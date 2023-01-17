Калужинова (Старостина) Евдокия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1908 ст.
Сын: Калужинов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Калужинов Григорий Аркадьевич
Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно