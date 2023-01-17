Мамаева Уркия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Уркия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мамаев Мансур Аюпович

Отец ребёнка: Мамаев Аюп Ахметович

Тукай, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Аюп Ахметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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