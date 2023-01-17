Мамаева Уркия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Мамаев Аюп Ахметович
Тукай, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамаев Аюп Ахметович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно