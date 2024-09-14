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- (Грохотова) Пелагея Петровна

Место рождения

Харино, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

25.04.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1911 ст.

Отец: Грохотов Пётр Косьмин

Мать: Грохотова (Дранкина) Ольга Стефановна

Харино, Омский муниципальный район, Омская область
МК Богородице-Казанской церкви ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 975, стр.101 (Рождение №-37ж)
Крещение
27.04.1911 ст.
Надеждино, Омский муниципальный район, Омская область
Крёстный отец: Богаткин Феодор Васильевич - мещанин из г.Омска Крёстная мать: Грохотова Анна Иоанновна - крестьянская девица из д.Хариной
Смерть
Неизвестно

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