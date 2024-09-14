- (Грохотова) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения25.04.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1911 ст.
МК Богородице-Казанской церкви ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 975, стр.101 (Рождение №-37ж)
Крещение
27.04.1911 ст.
Надеждино, Омский муниципальный район, Омская область
Крёстный отец: Богаткин Феодор Васильевич - мещанин из г.Омска Крёстная мать: Грохотова Анна Иоанновна - крестьянская девица из д.Хариной
Смерть
Неизвестно