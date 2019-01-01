Дорофеева (Шунькина) Раиса Алексеевна
Место рождениясело Богородское Глазуновский район Орловская область
Дата рождения16.10.1947
Дата смерти01.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1947
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1968
Сын: Дорофеев (Редкозубов) Олег Юрьевич
Отец ребёнка: Редкозубов неизвестно неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.12.1978
Дочь: Козина (Дорофеева) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Дорофеев Юрий Александрович
Смерть
01.01.2019