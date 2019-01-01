Дорофеева (Шунькина) Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева (Шунькина) Раиса Алексеевна

Место рождения

село Богородское Глазуновский район Орловская область

Дата рождения

16.10.1947

Дата смерти

01.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1947

Отец: Шунькин Алексей Васильевич

Мать: Шунькина (Антонова) Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
07.11.1968

Сын: Дорофеев (Редкозубов) Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Редкозубов неизвестно неизвестно

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.12.1978

Дочь: Козина (Дорофеева) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Дорофеев Юрий Александрович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Смерть
01.01.2019
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

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