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Шульга Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1932

Отец: Шульга Иоан Федорович

Мать: Циома Елена Дементьевна

Рождение ребёнка
07.01.1962

Сын: Шульга Александр Иванович

Мать ребёнка: Сутормина Вера Васильевна

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.01.1962

Сын: Шульга Юрий Иванович

Мать ребёнка: Сутормина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульга Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Сутормина Вера Васильевна

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сутормина Вера Васильевна

Смерть
Неизвестно
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