Шульга Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1932
Отец: Шульга Иоан Федорович
Мать: Циома Елена Дементьевна
Рождение ребёнка
07.01.1962
Сын: Шульга Александр Иванович
Мать ребёнка: Сутормина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
07.01.1962
Сын: Шульга Юрий Иванович
Мать ребёнка: Сутормина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульга Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Сутормина Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно