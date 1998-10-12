Онучков Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онучков Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1925

Дата смерти

12.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Онучкова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Онучкова Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онучкова Ольга Дмитриевна

Смерть
12.10.1998
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