Онучков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1925
Дата смерти12.10.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Онучкова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Онучкова Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.1998