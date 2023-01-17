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Боронин Юрий Григорьевич

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Место рождения

Чердояк, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боронин Григорий Иванович

Мать: Боронина Елена Емельяновна

Чердояк, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.02.1972

Сын: Боронин Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1975

Дочь: Боронина Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1976

Сын: Боронин Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1979

Дочь: Боронина Ксения Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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