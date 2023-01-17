Боронин Юрий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1972
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1975
Дочь: Боронина Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1976
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1979
Дочь: Боронина Ксения Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно