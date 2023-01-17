Гудович Иван Васильевич
Место рожденияс. Старые Ивайтенки, Стародубский уезд Черниговской губернии
Дата рождения1741
Дата смерти22.01.1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Старые Ивайтенки, Стародубский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1741
с. Старые Ивайтенки, Стародубский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1774
г. Очаков, Очаковский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1785 по 1796
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1809
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.01.1820
г. Ольгополь, Ольгопольский уезд Подольской губернии
Место жительства
По 1820
г. Ольгополь, Ольгопольский уезд Подольской губернии