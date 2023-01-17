Гудович Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудович Иван Васильевич

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Место рождения

с. Старые Ивайтенки, Стародубский уезд Черниговской губернии

Дата рождения

1741

Дата смерти

22.01.1820

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Старые Ивайтенки, Стародубский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1741
с. Старые Ивайтенки, Стародубский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1774
г. Очаков, Очаковский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1785 по 1796
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1809
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.01.1820
г. Ольгополь, Ольгопольский уезд Подольской губернии
Место жительства
По 1820
г. Ольгополь, Ольгопольский уезд Подольской губернии
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