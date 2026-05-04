Захарова (Масальская) Елена Валерьевна 30.10.1981 — найти родственников по фамилии на Familio

Захарова (Масальская) Елена Валерьевна

Автор
ЕЗ
Захарова Е.

женский, родилась 30.10.1981, Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Мать
Масальская (Федорова) Нина Николаевна23.04.1962 г.р.
Отец
Масальский Валерий Анатольевич15.10.1961 г.р.
Супруги
Захаров Сергей Владимирович23.02.1981 г.р.
Дети
Захаров Захар Сергеевич04.04.2013 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1981

Отец: Масальский Валерий Анатольевич

Мать: Масальская (Федорова) Нина Николаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
04.04.2013

Сын: Захаров Захар Сергеевич

Отец ребёнка: Захаров Сергей Владимирович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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