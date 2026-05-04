Захарова (Масальская) Елена Валерьевна
женский, родилась 30.10.1981, Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
МатьМасальская (Федорова) Нина Николаевна23.04.1962 г.р.
ОтецМасальский Валерий Анатольевич15.10.1961 г.р.
Супруги
Захаров Сергей Владимирович23.02.1981 г.р.
Дети
Захаров Захар Сергеевич04.04.2013 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1981
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.2013
Отец ребёнка: Захаров Сергей Владимирович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан