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пелагия тимофеева
пелагия тимофеева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
тимофей петров
1814 г.р.
Мать
устинья иванова
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
из
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
тимофей петров
Мать:
устинья иванова
Смерть
Неизвестно
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