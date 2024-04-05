Ponichtera-Tomczak (Rosińska) Teresa
Место рожденияBiałe Błoto, Sierpc, Mazowieckie, Pologne
Дата рождения15.10.1819
Дата смерти18.12.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1819
Отец: Rosiński Jan
Białe Błoto, Sierpc, Mazowieckie, Pologne
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Sobieska-Książek (Ponichtera) Katarzyna
Отец ребёнка: Ponichtera Szymon
Białebłoto-Kobyla, Polska
Бракосочетание
31.10.1841
Муж: Ponichtera Szymon
Poręba, Ostrów Mazowiecka, Mazowieckie, Pologne
Бракосочетание
1855
Муж: Tomczak Wojciech
Poręba Kocęby
Współmałżonek: Wojciech Tomczak
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Tomczak) Ewa
Отец ребёнка: Tomczak Wojciech
Рождение ребёнка
1860
Сын: Tomczak Jakub
Отец ребёнка: Tomczak Wojciech
Смерть
18.12.1877
Białebłoto-Kobyla, Polska