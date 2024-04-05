Ponichtera-Tomczak (Rosińska) Teresa 15.10.1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ponichtera-Tomczak (Rosińska) Teresa

Место рождения

Białe Błoto, Sierpc, Mazowieckie, Pologne

Дата рождения

15.10.1819

Дата смерти

18.12.1877

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

1797 г.р.

Муж

1800 г.р.
1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1819

Отец: Rosiński Jan

Мать: Rosińska (Przygoda) Katarzyna

Białe Błoto, Sierpc, Mazowieckie, Pologne
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Sobieska-Książek (Ponichtera) Katarzyna

Отец ребёнка: Ponichtera Szymon

Białebłoto-Kobyla, Polska
Бракосочетание
31.10.1841

Муж: Ponichtera Szymon

Poręba, Ostrów Mazowiecka, Mazowieckie, Pologne
Бракосочетание
1855

Муж: Tomczak Wojciech

Poręba Kocęby
Współmałżonek: Wojciech Tomczak
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Tomczak) Ewa

Отец ребёнка: Tomczak Wojciech

Рождение ребёнка
1860

Сын: Tomczak Jakub

Отец ребёнка: Tomczak Wojciech

Смерть
18.12.1877
Białebłoto-Kobyla, Polska

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