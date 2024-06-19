Акимов Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения24.11.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1992
Мать ребёнка: Акимова (Максак) Татьяна Николаевна
Назарово, город Назарово, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.06.2002
Мать ребёнка: Акимова (Максак) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
02.08.2010
Мать ребёнка: Акимова (Максак) Татьяна Николаевна