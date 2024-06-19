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Акимов Андрей Владимирович

Место рождения

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Дата рождения

24.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1971

Отец: Акимов Владимир Александрович

Мать: Акимова (Сурначева) Валентина Федоровна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова (Максак) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
24.04.1992

Сын: Акимов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Акимова (Максак) Татьяна Николаевна

Назарово, город Назарово, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.06.2002

Сын: Акимов Денис Андреевич

Мать ребёнка: Акимова (Максак) Татьяна Николаевна

Черниговка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.08.2010

Сын: Акимов Платон Андреевич

Мать ребёнка: Акимова (Максак) Татьяна Николаевна

Черниговка, Черниговский муниципальный район, Приморский край

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