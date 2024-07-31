Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина

Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Василий

Отец ребёнка: Пантелеев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Никифор

Отец ребёнка: Пантелеев Андрей

Бракосочетание
12.07.1836

Муж: Пантелеев Андрей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.