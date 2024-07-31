Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Василий
Отец ребёнка: Пантелеев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Никифор
Отец ребёнка: Пантелеев Андрей
Бракосочетание
12.07.1836
Муж: Пантелеев Андрей
Смерть
Неизвестно