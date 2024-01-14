Хрущ (Халак) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халак Кирилл
Мать: Халак ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хрущ Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрущ Владимир
Рождение ребёнка
16.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хрущ Владимир
Смерть
Неизвестно