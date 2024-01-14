Хрущ (Халак) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущ (Халак) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халак Кирилл

Мать: Халак ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хрущ Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрущ Владимир

Рождение ребёнка
16.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хрущ Владимир

Смерть
Неизвестно

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