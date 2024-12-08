Алеся
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Эдуардович
Рождение ребёнка
01.01.1998
Отец ребёнка: Александр Эдуардович
Рождение ребёнка
01.01.2001
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Александр Эдуардович
Рождение ребёнка
01.01.2007
Отец ребёнка: Александр Эдуардович
Рождение ребёнка
01.01.2010
Сын: Павел Александрович
Отец ребёнка: Александр Эдуардович