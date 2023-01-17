Малова Авдотия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Малых Яков Аникин
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Агафия Яковлевна
Отец ребёнка: Малых Яков Аникин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малых Яков Аникин
Смерть
После 1710