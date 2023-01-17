Малова Авдотия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова Авдотия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1671 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Малых Яков Аникин

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1704

Дочь: Агафия Яковлевна

Отец ребёнка: Малых Яков Аникин

Кобелиха, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Яков Аникин

Смерть
После 1710
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