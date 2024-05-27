Клыкова (Константинова) Нина
Место рожденияСеверодвинск
Дата рождения05.08.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клыков Юрий
Рождение ребёнка
30.10.1962
Сын: Клыков Сергей
Отец ребёнка: Клыков Юрий
Рождение ребёнка
04.12.1963
Дочь: Мосеева (Клыкова) Вера
Отец ребёнка: Клыков Юрий
Рождение ребёнка
01.09.1969
Сын: Клыков Иван
Отец ребёнка: Клыков Юрий