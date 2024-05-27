Клыкова (Константинова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клыкова (Константинова) Нина

Место рождения

Северодвинск

Дата рождения

05.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1941

Отец: Константинов Иван

Мать: (Константинов) Тарбаева (Лаврова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клыков Юрий

Рождение ребёнка
30.10.1962

Сын: Клыков Сергей

Отец ребёнка: Клыков Юрий

Рождение ребёнка
04.12.1963

Дочь: Мосеева (Клыкова) Вера

Отец ребёнка: Клыков Юрий

Рождение ребёнка
01.09.1969

Сын: Клыков Иван

Отец ребёнка: Клыков Юрий

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