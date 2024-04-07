Кузяхметова Румия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузяхметова Румия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.
2017 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бранчаева Альфия

Рождение ребёнка
17.03.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузяхметов Юнес

Рождение ребёнка
13.08.2009

Дочь: Кузяхметова Мадина

Отец ребёнка: Кузяхметов Юнес

Рождение ребёнка
05.07.2017

Сын: Кузяхметов Карим

Отец ребёнка: Кузяхметов Юнес

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