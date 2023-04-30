Садыков Ринат Дамирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Ринат Дамирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.?

Отец: Садыков Дамир Фасхутдинович

Мать: Рубанова Раиса

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