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Садыков Ринат Дамирович
Садыков Ринат Дамирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.09.?
Пол
Мужской
Отец
Садыков Дамир Фасхутдинович
Мать
Рубанова Раиса
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
28.09.?
Отец:
Садыков Дамир Фасхутдинович
Мать:
Рубанова Раиса
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