Захаров Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1937
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Захарова Галина Витальевна
Мать ребёнка: Захарова Нина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Захарова Анна Витальевна
Мать ребёнка: Захарова Нина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Захарова Елена Витальевна
Мать ребёнка: Захарова Нина Игнатьевна
Рождение ребёнка
22.10.1971
Сын: Захаров Алексей Витальевич
Мать ребёнка: Захарова Нина Игнатьевна
Работа или профессия
Неизвестно