Захаров Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Виталий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1937

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1937

Отец: Захаров Иван Андреевич

Мать: Захарова Матрена Александровна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Захарова Галина Витальевна

Мать ребёнка: Захарова Нина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Захарова Анна Витальевна

Мать ребёнка: Захарова Нина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Захарова Елена Витальевна

Мать ребёнка: Захарова Нина Игнатьевна

Рождение ребёнка
22.10.1971

Сын: Захаров Алексей Витальевич

Мать ребёнка: Захарова Нина Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
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