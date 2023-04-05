Яков Юрий
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Якова (Крюкова) ЕленаНеизвестно г.р.
Дети
Яков ПетрНеизвестно г.р.
(Якова) ЕлизаветаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Якова) Елизавета
Мать ребёнка: Якова (Крюкова) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Петр
Мать ребёнка: Якова (Крюкова) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якова (Крюкова) Елена