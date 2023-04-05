Яков Юрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Яков Юрий

Автор
АМ
Маймулин А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Якова (Крюкова) ЕленаНеизвестно г.р.
Дети
Яков ПетрНеизвестно г.р.
(Якова) ЕлизаветаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Якова) Елизавета

Мать ребёнка: Якова (Крюкова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Петр

Мать ребёнка: Якова (Крюкова) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якова (Крюкова) Елена

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