Тулумбай (Шагиахметов) Гумер (Абдулхак) Залялетдинович
Место рождения
Дата рождения14.04.1900
Дата смерти16.06.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1912
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1921
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1934
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.06.1939