Тулумбай (Шагиахметов) Гумер (Абдулхак) Залялетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулумбай (Шагиахметов) Гумер (Абдулхак) Залялетдинович

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Место рождения

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.04.1900

Дата смерти

16.06.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1912
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1921
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1934
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.06.1939
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