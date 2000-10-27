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Карачаков Сергей Валентинович
Карачаков Сергей Валентинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.2000
Пол
Мужской
Отец
Карачаков Валентин Михайлович
1979 г.р.
Мать
Какоякова Евгения Петровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2000
Отец:
Карачаков Валентин Михайлович
Мать:
Какоякова Евгения Петровна
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