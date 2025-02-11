Анна Терентьева 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Терентьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1780

умерла Неизвестно

Супруги
Василий Иванов1784 г.р.
Дети
Ермолай Васильев1804 г.р.
Пётр Васильев1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Ермолай Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ларион Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

150

Смерть
Неизвестно

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