Анна Терентьева
женский, родилась 1780
умерла Неизвестно
Супруги
Василий Иванов1784 г.р.
Дети
Ермолай Васильев1804 г.р.
Пётр Васильев1807 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Ермолай Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ларион Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно