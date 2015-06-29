Васильев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1954

Отец: не указан

Мать: Захарова Лидия Ивановна

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