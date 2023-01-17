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Баранов Феоктист Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАКО(Курск) ф.184, оп.983, д.3586 Дело о причислении отставных солдат Осипова и Баранова в мещанство города Старого Оскола
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Наталья Феоктистовна

Мать ребёнка: Баранова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Платонова Анна Феоктистовна

Мать ребёнка: Баранова Анна Иванова

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.37, лл 272об, 273
Рождение ребёнка
1871

Сын: Баранов Иван Феоктистович

Мать ребёнка: Баранова Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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