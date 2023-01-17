Баранов Феоктист Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАКО(Курск) ф.184, оп.983, д.3586 Дело о причислении отставных солдат Осипова и Баранова в мещанство города Старого Оскола
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Наталья Феоктистовна
Мать ребёнка: Баранова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Платонова Анна Феоктистовна
Мать ребёнка: Баранова Анна Иванова
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.37, лл 272об, 273
Рождение ребёнка
1871
Сын: Баранов Иван Феоктистович
Мать ребёнка: Баранова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно