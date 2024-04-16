Исаева (Давыденко Давиденко) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Игорь Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезенцев Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
12.12.2007
Отец ребёнка: Исаев Игорь Иванович
Москва, город федерального значения Москва