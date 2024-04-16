Исаева (Давыденко Давиденко) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Давыденко Давиденко) Елена Николаевна

Место рождения

Борисполь, Київська область

Дата рождения

08.03.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2007 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисполь, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Игорь Иванович

Рождение ребёнка
26.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезенцев Аркадий Иванович

Борисполь, Київська область
Рождение ребёнка
12.12.2007

Сын: Исаев Кирилл Игоревич

Отец ребёнка: Исаев Игорь Иванович

Москва, город федерального значения Москва

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