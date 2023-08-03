Алимова Роза Махмутовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухамеджанов Махмут
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1964
Дочь: Аминова (Алимова) Сания Равиловна
Отец ребёнка: Алимов Равил Якупович
Рождение ребёнка
18.08.1967
Дочь: Шайхутдинова Альфия Равиловна
Отец ребёнка: Алимов Равил Якупович
Смерть
Неизвестно