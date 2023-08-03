Алимова Роза Махмутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Роза Махмутовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухамеджанов Махмут

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1964

Дочь: Аминова (Алимова) Сания Равиловна

Отец ребёнка: Алимов Равил Якупович

Рождение ребёнка
18.08.1967

Дочь: Шайхутдинова Альфия Равиловна

Отец ребёнка: Алимов Равил Якупович

Смерть
Неизвестно

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