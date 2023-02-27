Поводов Иосиф Андреевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поводова Галина Иосифовна
Мать ребёнка: Поводова (Копылова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Поводова (Копылова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева (Поводова) Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Поводова (Копылова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поводова Надежда Иосифовна
Мать ребёнка: Поводова (Копылова) Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Поводова (Копылова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Поводов Анатолий Иосифович
Мать ребёнка: Поводова (Копылова) Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно