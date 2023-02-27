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Поводов Иосиф Андреевич

Место рождения

Борок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Борок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поводова Галина Иосифовна

Мать ребёнка: Поводова (Копылова) Мария Михайловна

Борок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поводов Борис Иосифович

Мать ребёнка: Поводова (Копылова) Мария Михайловна

Борок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева (Поводова) Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Поводова (Копылова) Мария Михайловна

Борок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поводова Надежда Иосифовна

Мать ребёнка: Поводова (Копылова) Мария Михайловна

Борок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поводова (Копылова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Поводов Петр Иосифович

Мать ребёнка: Поводова (Копылова) Мария Михайловна

Борок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Поводов Анатолий Иосифович

Мать ребёнка: Поводова (Копылова) Мария Михайловна

Борок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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