Истомин Яков Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 21-22 июля 1910г Пантелеимон Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Михаилов Федяков и законная его жена Афанасия Феодорова, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьяни... Показать все
Смерть
Неизвестно