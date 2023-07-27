Павельева (Медведева) Пелагея Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавельева (Медведева) Пелагея Иудовна

Павельева (Медведева) Пелагея Иудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1822 г.р.

Мать

Вычислено 1825 г.р.

Муж

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: Медведев Иуда Епифанович

Мать: Медведева Евдокия Ивановна

Место жительства
До 1888
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
10.10.1888

Муж: Павельев Михаил Гаврилович

Новомихайловка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №173 Опись №16 Дело №664 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. https://yandex.ru/archive/catalog/13871523-482e-4358-92... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.