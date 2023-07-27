Павельева (Медведева) Пелагея Иудовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871
Место жительства
До 1888
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
10.10.1888
Новомихайловка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №173 Опись №16 Дело №664 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. https://yandex.ru/archive/catalog/13871523-482e-4358-92... Показать все
Смерть
Неизвестно