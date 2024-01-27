Zhukov Жуков Михаил Терентьевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Zhukov Жуков Терентий Андреевич
Россия
Рождение ребёнка
1855
Сын: Zhukov Жуков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Жукова Прасковья
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Жукова Прасковья
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1866
Сын: Zhukov Жуков Иван Михайлович
Мать ребёнка: Жукова Прасковья
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1868
Сын: Zhukov Жуков Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Жукова Прасковья
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Агафия Михайловна
Мать ребёнка: Жукова Прасковья
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Смерть
Неизвестно