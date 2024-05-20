Кудряшова (Агафонова) Татьяна Дмитриевна 01.01.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудряшова (Агафонова) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1918

Отец: Агафонов Дмитрий Дмитриевич

Мать: Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Кудряшов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кудряшова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Кудряшов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Кудряшов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Кудряшов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Василий

Смерть
Неизвестно

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