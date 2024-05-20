Кудряшова (Агафонова) Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Кудряшов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кудряшова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Кудряшов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Кудряшов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудряшов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудряшов Василий
Смерть
Неизвестно