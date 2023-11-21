Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

09.08.1920

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Станевич Иван

Мать: Мария

Смерть
09.08.1920
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