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Иван
Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1918
Дата смерти
09.08.1920
Пол
Мужской
Отец
Станевич Иван
1887 г.р.
Мать
(Bilinski) Мария
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец:
Станевич Иван
Мать:
Мария
Смерть
09.08.1920
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