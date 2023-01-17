Смирнов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1894
Дата смерти10.12.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1894
Место жительства
С 1918 по 1919
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1919
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
10.12.1954
Место жительства
По 1954