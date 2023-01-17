Смирнов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Павел Васильевич

Смирнов Павел Васильевич

avatar

Место рождения

Костома, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.10.1894

Дата смерти

10.12.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Костома, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1894
Костома, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1918 по 1919
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1919
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
10.12.1954
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1954
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close