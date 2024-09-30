Пока не известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулик Валентина Семеновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1915
Сын: Николаев Николай Семенович
Отец ребёнка: Николаев Семен Федорович
Головино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область