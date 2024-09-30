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Пока не известно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулик Валентина Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1915

Сын: Николаев Николай Семенович

Отец ребёнка: Николаев Семен Федорович

Головино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

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