Скорнякова (Нохрина) Антонида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорнякова (Нохрина) Антонида Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1958

Дата смерти

21.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1958

Отец: Чирков Ефим Иванович

Мать: Нохрина Василиса Меркурьевна

Рождение ребёнка
07.05.1978

Сын: Скорняков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Скорняков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.04.1982

Дочь: Касаткина Мария Александровна

Отец ребёнка: Скорняков Александр Дмитриевич

Смерть
21.01.2017

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