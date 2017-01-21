Скорнякова (Нохрина) Антонида Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1958
Дата смерти21.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1958
Отец: Чирков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1978
Сын: Скорняков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Скорняков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.04.1982
Дочь: Касаткина Мария Александровна
Отец ребёнка: Скорняков Александр Дмитриевич
Смерть
21.01.2017