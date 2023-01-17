Бикбулат Бикбовов
Место рождения
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Бикбов Хусеинов
Мать: Габиба Ибраева
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Забида
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Шагирзида
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гадыльбану Бикбулатова
Мать ребёнка: Шагирзида
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Шагирзида
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ибрагим Бикбулатов
Мать ребёнка: Шагирзида
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гумар Бикбулатов
Мать ребёнка: Шагирзида
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Шагирзида
Место жительства
Неизвестно