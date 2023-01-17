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Бикбулат Бикбовов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Бикбов Хусеинов

Мать: Габиба Ибраева

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Абдулвагап Бикбулатов

Мать ребёнка: Забида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Габдулсаттар Бикбулатов

Мать ребёнка: Шагирзида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гадыльбану Бикбулатова

Мать ребёнка: Шагирзида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Абдулгафар Бикбулатов

Мать ребёнка: Шагирзида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ибрагим Бикбулатов

Мать ребёнка: Шагирзида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Сын: Гумар Бикбулатов

Мать ребёнка: Шагирзида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Дулькарней Бикбулатов

Мать ребёнка: Шагирзида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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