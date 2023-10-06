Волконская (Маркович) Александра Аполлоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1871
Сын: Волконский Константин Николаевич
Отец ребёнка: Волконский Николай Петрович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Волконский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Волконский Николай Петрович
Рождение ребёнка
16.10.1880
Сын: Волконский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Волконский Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно