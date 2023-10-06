Волконская (Маркович) Александра Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Маркович) Александра Аполлоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Маркович Аполлон Васильевич

Мать: Маркович Charlotte Josephine

Рождение ребёнка
1871

Сын: Волконский Константин Николаевич

Отец ребёнка: Волконский Николай Петрович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Волконский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Волконский Николай Петрович

Рождение ребёнка
16.10.1880

Сын: Волконский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Волконский Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконский Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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