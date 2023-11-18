Кузнецова (Алексеева) лариса леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев леонид александрович
Мать: Алексеева валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов леонид михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суцкова анастасия михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов михаил