Латкин Ганя (Гавриил?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латкин Ганя (Гавриил?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латкин Виктор

Мать ребёнка: Латкина (Нижникова) Мария Евтифеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латкина Зоя

Мать ребёнка: Латкина (Нижникова) Мария Евтифеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латкина (Нижникова) Мария Евтифеевна

Смерть
Неизвестно

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