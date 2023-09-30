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Юхов Василий Петров

Место рождения

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Юхов Петр Леонтьев

Мать: Юхова Пелагея Николаева

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Вьюхов Гаврила Васильев

Мать ребёнка: Юхова (Кашина) Прасковья Ильина

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Вьюхов Саватей Васильев

Мать ребёнка: Юхова (Кашина) Прасковья Ильина

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Вьюхов Прокопий Васильев

Мать ребёнка: Юхова (Кашина) Прасковья Ильина

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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