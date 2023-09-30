Юхов Василий Петров
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Юхов Петр Леонтьев
Мать: Юхова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Юхова (Кашина) Прасковья Ильина
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Юхова (Кашина) Прасковья Ильина
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Юхова (Кашина) Прасковья Ильина
Смерть
Неизвестно