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Каштанов Иван Ильич

Место рождения

Алтайский край Змеиногорский район Карамышево

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Каштанов Илья Анисимович

Мать: Каштанова Ирина Георгиевна/Егоровна

Алтайский край Змеиногорский район Карамышево
Рождение ребёнка
1962

Сын: Каштанов Василий Иванович

Мать ребёнка: Каштанова Екатерина

Алтайский край Рубцовск
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Каштанова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Каштанова Екатерина

Алтайский край Рубцовск
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Каштанова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Каштанова Екатерина

Алтайский край Рубцовск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каштанова Екатерина

Смерть
Неизвестно
Алтайский край Рубцовск
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