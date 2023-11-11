Каштанов Иван Ильич
Место рожденияАлтайский край Змеиногорский район Карамышево
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Алтайский край Змеиногорский район Карамышево
Рождение ребёнка
1962
Сын: Каштанов Василий Иванович
Мать ребёнка: Каштанова Екатерина
Алтайский край Рубцовск
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Каштанова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Каштанова Екатерина
Алтайский край Рубцовск
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Каштанова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Каштанова Екатерина
Алтайский край Рубцовск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каштанова Екатерина
Смерть
Неизвестно
Алтайский край Рубцовск