Казак Валентин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казак Валентин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.2000

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.2000

Отец: Казак Александр

Мать: Казак Юлия

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