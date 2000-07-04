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Казак Валентин Александрович
Казак Валентин Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.07.2000
Пол
Мужской
Отец
Казак Александр
1974 г.р.
Мать
Казак (Приходова) Юлия
Дети
Не указаны
Добавил:
РТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.2000
Отец:
Казак Александр
Мать:
Казак Юлия
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