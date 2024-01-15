Жаумбаева (Хамидуллина) Альфия Тимербулатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаумбаева (Хамидуллина) Альфия Тимербулатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЗЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1966

Отец: Хамидуллин Тимербулат Газуллович

Мать: Хамидуллина Лутфикамал Хасановна

Рождение ребёнка
20.09.1986

Сын: Жаумбаев Данияр Пайзуллович

Отец ребёнка: Жаумбаев Пайзулла Габдрашитович

Рождение ребёнка
13.12.1988

Дочь: Жаумбаева Зиля Пайзулловна

Отец ребёнка: Жаумбаев Пайзулла Габдрашитович

Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
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