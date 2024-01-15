Жаумбаева (Хамидуллина) Альфия Тимербулатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1966
Рождение ребёнка
20.09.1986
Сын: Жаумбаев Данияр Пайзуллович
Отец ребёнка: Жаумбаев Пайзулла Габдрашитович
Рождение ребёнка
13.12.1988
Дочь: Жаумбаева Зиля Пайзулловна
Отец ребёнка: Жаумбаев Пайзулла Габдрашитович
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область